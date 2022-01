Landelijk recordaantal nieuwe besmettingen | Miljardste vaccin naar arme landen

D66-Tweede Kamerlid Romke de Jong vindt het goed dat er versoepelingen zijn afgekondigd door het kabinet, al moet dat wel voorzichtig. Dat zei hij in het Nieuwsforum van Buro de Vries.

De Jong: "Wij nemen een risico door winkels te laten openen. Het nieuwe kabinet kijkt niet alleen meer naar het aantal besmettingen en de ziekenhuizen, daar ben ik blij mee."

Hij hoopt dat de horeca weer snel open kan. "Dat kan misschien niet vandaag of morgen, maar wij hopen binnen nu en tien dagen wel de oplossing te hebben wanneer het wel open kan."

Eigen verantwoordelijkheid

De Jong zegt verder: "Wij hebben ook een eigen verantwoordelijkheid in het omgaan met de maatregelen. Op een gegeven moment zijn de mogelijkheden uitgeput. Sommige andere landen zijn harder. Het is goed dat je met iedereen rekening wil houden, maar op een gegeven moment moet je ook keuzes maken. 2G is een optie, maar het is voor mijn partij wel het laatste redmiddel."

"Zoiets is niet wat wij willen", gaat hij verder, "maar als het niet anders kan, dan kun je die grote groep die al zoveel heeft opgeofferd en zich aan de regels houdt, niet de dupe laten worden van een klein groepje dat daar minder mee heeft. Zo'n minderheid kan wel veel bepalen voor een meerderheid."