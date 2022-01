'Er komen meer protestacties van de horeca'

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Koninklijke Horeca Nederland kondigt aan dat de horeca vaker protestacties gaat voeren;

Het was zaterdag de eerste dag van de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus. Een overzicht vind je hier;

Er zijn zaterdag 832 nieuwe besmettingen in Fryslân vastgesteld.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.