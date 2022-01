VIDEO: steun de merel met een rotte appel

De merel is één van de tuinvogels die het meest voorkomt in Nederland. Hij wordt hier het vaakst in het oosten van de provincie. Toch gaat het de laatste tijd minder met de populatie: vanaf 2016 nam die met een derde af. Reden voor Sovon Vogelonderzoek en Vogelbescherming Nederland om de lijster uit te roepen tot vogel van het jaar 2022.