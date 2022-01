Johnny Jansen: "De enorme ketser van Xavier doet je gewoon de das om"

Ook Jansen miste Joey Veerman zaterdagavond. "Je ziet als Joey er niet is, en die krijgen we ook niet terug, dat je stootkracht mist voorin. Want je wil tegenstanders ook pijn gaan doen. We hebben voor de winter moeite gehad met scoren en daar moeten we mee aan de bak."

Maakt Jansen zich zorgen over of dat wel goedkomt? "Het eind van de transferperiode komt steeds dichterbij, dus dat baart me wel zorgen, ja."