Flyers vliegen naar finale in beker door winst op Geleen

De wedstrijd zou eigenlijk al in oktober gespeeld worden, maar dat kon toen niet doorgaan omdat er sprake was van één of meer coronabesmettingen in de selectie van Geleen.

De halve finale in de bekercompetitie wordt gespeeld in een 'best-of-three'-serie. UNIS Flyers won de eerste wedstrijd in Geleen met 2-1, na penalty's.

Flyers op voorsprong

Bij de wedstrijd van nu kwamen de Flyers goed uit de start. Na de eerste periode hadden de Friezen al een 2-0 voorsprong, door doelpunten van Riku Pitkänen en Trevor Hunt.

Na de tweede periode hadden de Flyers een voorsprong van 4-1, door doelpunten van Jasper Nordemann en Kevin Nijland. Het doelpunt van Geleen kwam op naam van Lukasz Bartak.

In de derde en laatste periode was het opnieuw Jasper Nordemann die scoorde. Hij zette de stand op 5-1. Daarmee zijn de Flyers zeker van de bekerfinale. Die is zondag 13 februari in Den Haag, tegen Den Haag.