Leeuwarder basketballers verliezen van Feyenoord

Zondag is de tweede wedstrijd in de kwartfinale. Dan speelt Aris thuis in het Kalverwijkje. De winnaar plaatst zich voor de halve finale.

In Rotterdam werd het 82-76.

Na het eerste kwart was het 22-20 in het voordeel van de Rotterdammers. Het scorebeloop begin in het voordeel van de thuisploeg. De reststand was 44-37.

In de tweede helft van de wedstrijd werd Aris steeds beter. De stand werd gelijk: 59-59 stond het na het derde kwart, maar het was niet genoeg voor de overwinning. Eindstand: 82-76.