LDODK verspeelt voorsprong en verliest met één punt verschil

Eind november eindigde het thuisduel tegen KZ voor LDODK in een deceptie. Na een bar slechte eerste helft van de Gorredijksters (7-17) won KZ toen met 19-25.

Nu zag het er beter uit. LDODK begon sterk, en kwam zelfs op een 4-0 voorsprong, maar KZ kwam gauw terug. Na de eerste helft stond het 13-11 in het voordeel van KZ.

In de tweede helft konden de Friezen de voorsprong niet terugpakken. Het werd nog gelijk, 22-22, maar KZ was de sterkste in het slot van de wedstrijd. Het werd 24-23.

Na tien wedstrijden speelt de top-3 verder in de kampioenspoule om de landstitel. De onderste drie team komen in de degradatiepoule.