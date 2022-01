Horecaeigenaren in Dokkum bouwen zaak om tot bordeel om toch open te kunnen

Sape Woudman van Hotel Café Restaurant 't Raedhus: "Het is heel scheef en eigenlijk niet uit te leggen dat we dicht moeten en dat sekswerkers wel hun werk mogen doen."

Protest

Het gaat om een actie voor één keer, bedoeld als protest. Bij de laatste persconferentie werden verruimingen voor onder andere binnensport, het onderwijs en niet-essentiële winkels afgekondigd. Over de horeca wordt niet eerder dan 25 januari een besluit genomen.

Anke Mellink van Grand Café de Waegh heeft er alle vertrouwen in dat de horeca op een veilige manier kan heropenen: "We scannen QR-codes, zorgen voor anderhalve meter afstand en laten niet meer mensen toen dan kan per vierkante meter. We kunnen dit goed handhaven."