Bestuur blij met nieuwe bestemming kerk Holwerd: "Goed doel voor het dorp"

Er zijn ook nog andere ideeën mogelijk, maar daarvoor zal hij volgende week met het dorp in gesprek.

"Het is een prachtig gebouw", zegt Kingma. "Het heeft aan de voorkant drie hele mooie ingangen, en een geweldige toren. Hoe we het precies gaan invullen, gaan we met de architect bekijken. Maar mogelijk kunnen mensen straks slapen en douchen bovenin de toren van de kerk."

Waddenbelevingscentrum

In de afgelopen jaren werd het Godshuis gebruikt als waddenbelevingscentrum De Noordhoren. Eind 2020 hield het centrum op met bestaan omdat de inkomsten niet hoog genoeg waren.

Goed doel

Het kerkbestuur is tevreden met de overname. "We zijn blij dat het verkocht is aan een man die er een goed doel mee heeft", zegt Willem Verbeek. "Dat is ook belangrijk voor het dorp: dat de kerk blijft bestaan en dat het een doel gaat krijgen voor het dorp."