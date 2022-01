Friese politie vindt Belgische crimineel in keukenkastje

De man heeft geen vaste woon- of verblijfplaats. Hij is in België veroordeeld tot een gevangenisstraf van ruim drie jaar en stond internationaal gesignaleerd. Het is niet duidelijk wat de man op zijn kerfstok heeft.

De Belgische politie had opdracht gegeven voor de aanhouding. Dat meldt de politie van Noardeast-Fryslân.

Keukenkastje

De politie van Noardeast-Fryslân heeft in samenwerking met de Landelijke Eenheid en de Koninklijke Marechaussee onderzoek gedaan, nadat bleek dat de man mogelijk in Fryslân was.

Dat onderzoek bracht de politie vrijdagavond naar zijn verblijfplaats toe. De man deed nog zijn best om uit handen te blijven van de politie, maar na enig speurwerk werd hij aangetroffen in een keukenkastje.