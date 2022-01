HEA! De kunstjeskoe van Richtsje

De koe van Richtsje de Boer uit Drachtstercompagnie kan de mooiste kunstjes. Rakker danst, springt over hindernissen en laat Richtsje op zijn rug rijden. Maar dat was in 2013. Inmiddels is Richtsje 18 jaar en heeft ze geen boerenambities meer. Ze wil nu eigenlijk aan de slag in het leger. En koe Rakker, die is er al niet meer...