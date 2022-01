Tweedeling op Terschelling: wel of geen korenmolen op het Kaapsduin?

Het idee ontstond toen een aantal Terschellingers er achter kwamen dat er vroeger een molen op de duin stond. "Dat zijn mensen die enthousiast zijn over de techniek van molens", zegt Stephan Valk, die penningmeester is van de stichting.

De initiatiefnemers willen er een producerende molen van maken, zodat bijvoorbeeld de bakkers op het eiland geen meel meer van de vaste wal hoeven te halen. Daarnaast moet het een trekpleister voor toeristen worden en een educatieve locatie.

Draagvlak

De stichting is nu bezig om draagvlak op het eiland te creëren . Dat doen ze onder meer door het verspreiden van flyers met hun plannen. "We willen kijken hoe het valt in de gemeenschap", zegt Valk.