Mees Hoedemakers raakt geblesseerd en mist Sparta-thuis

Hoedemakers heeft bij een botsing last van zijn enkel gekregen, volgens assistent-trainer Pascal Bosschaart. Diezelfde blessure hield hem eind vorig jaar ook aan de kant in het duel met Vitesse. Bosschaart houdt nog een kleine slag om de arm over de inzetbaarheid van Hoedemakers zondag. "Maar dan ben ik heel optimistisch. Misschien moet hij nog even heen en weer naar Lourdes", zegt Bosschaart met een knipoog.

Het betekent dat de technische staf moet puzzelen op het middenveld, want ook Jasper ter Heide is er tegen Sparta niet bij. Ter Heide speelt op dezelfde positie als Hoedemakers en zou hem als verdedigende middenvelder kunnen vervangen.

Nu zal Mitchel Paulissen waarschijnlijk op die plaats spelen, waardoor Robin Maulun een basisplaats krijgt als aanvallende middenvelder.