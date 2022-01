'Proportioneel toezicht' op horecaprotest: "Het is geen grote rebellie"

Hylke van der Werf van eetcafé Thús Drachten doet mee aan de actie. Hij is beginnend ondernemer. "We hebben nu officieel twee jaar de sleutel, maar ik denk dat we even lang dicht zijn geweest als open. Dat is een duur grapje."

"Niet meer met de hand omhoog"

Hij demonstreert vooral tegen de maatregel dat de horeca dicht moet blijven. "Officieel zijn we dicht, maar zaterdag even open. Er zijn meer ondernemers in Drachten die dat doen. We willen niet meer met de hand omhoog, maar het zelf verdienen."