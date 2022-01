Van Makkum tot Oudebildtzijl: horecazaken zaterdag uit protest open

Zo opent eetcafé De Famkes in Oostrum de deuren om 16.00 uur. "Dit beleid is niet meer uit te leggen", schrijft de zaak op sociale media. De eigenaren heten bezoekers van harte welkom, maar vragen hen wel om zich aan de basismaatregelen voor de veiligheid te houden.

Café-restaurant De Zwaan in Makkum is van 11.00 uur af al open. "We kunnen als sector zo niet langer door; de ongelijkheid in de versoepelingen moet stoppen. De enige optie: de horeca moet, wil én kan verantwoord open", zo vinden de mensen achter de zaak. Ook hier wordt rekening gehouden met de coronaregels en dus ook met de QR-code.

Eenmalige actie

Restaurant It Stee in Surhuisterveen was er vroeg bij en opende om 09.30 uur de deuren al. "Wij weten dat de horeca niet open mag. Daarom zal het ook bij een eenmalige actie blijven. Wij hopen door deze actie het kabinet wakker te schudden zodat we gauw weer open mogen."

Visje of borrel: "Genoeg is genoeg"

Kollumers kunnen zaterdag ondanks het kabinetsbeleid vis kopen bij 't Kollumer Fiskje aan de Voosraat. "Het is genoeg geweest", geeft men aan.

Het Tolhuis in Joure nodigt mensen uit voor een borrel of een tompouce. "We kunnen niet begrijpen dat wij als horeca wederom dicht moeten blijven... Daarom zijn wij gewoon geopend zolang dat gedoogd wordt." Het eetcafé werkt wel met een aangepaste kaart, omdat de voorraad door de crisis beperkt is.

De actie blijft dus niet beperkt tot één gemeente, zo gaan ook in Oudebildtzijl, Leeuwarden, Kollumerzwaag, Marsum, Drachten en Stavoren zaken open.