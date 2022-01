Directeur Fries Museum furieus over het wéér dicht blijven: "Onbetrouwbare overheid"

Volgens Callens draait het er om dat hij een betrouwbare overheid wil. "Wij zijn misschien te laks geweest in het accepteren van een onbetrouwbare overheid. Maar wij gaan nu kijken wat we via de politiek kunnen doen, en als nodig wat we via de rechter kunnen."

Voor nu heeft het museum belang bij goede relaties met de politiek en de lokale bestuurders die over de handhaving gaan. "Het heeft geen zin om dat op korte termijn te verstoren. Maar we gaan we de krachten bundelen om besluiten te krijgen die op goede gronden zijn gebaseerd."

Principekwestie: vitamine C

Het is voor het Fries Museum een principekwestie. "Het mooie is dat cultuur van iedereen is. Wij doen dit niet voor onszelf, maar voor de miljoenen Nederlanders die snakken naar cultuur. Die de vitamine C van cultuur nodig hebben."

Waarom in België wel, maar hier niet?

"Dit is de zoveelste keer dat de nationale regering geen deugdelijk beleid voert", is Callens van mening. Hij begrijpt niet dat in België en Duitsland musea wel open bleven, terwijl dat in Nederland niet mag.