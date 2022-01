Jonge kampioen 'geen verrassing' op keuring: bier stond al koud

Als we naar de toekomst van Jehannes vragen, denkt Okkema terug aan zijn eerste hengst, Tsjalle 454.

Toen die kampioen werd, zei Okkema dat hij nooit weg zou gaan. "Het was geen leugen, want dat gevoel had ik echt", zegt Okkema nu. Maar Tsjalle is verkocht.

"Daar moet ik niet teveel over nadenken", zegt Okkema. "Ik wil niet huilen. Het doet me teveel."

'Het was mijn maat'

"Ik heb het er wel moeilijk mee", zegt Okkema. "Het was mijn maat. Dat paard heeft ons op de kaart gezet." Nu loopt Tsjalle in Canada.

"Er zijn allemaal belangen. Je hebt met andere eigenaren te maken, en met het bedrijf. Investeringen. De gezondheid van het paard: hij was 14."

"En het gunnen. Daar in Amerika hadden ze zoveel van één bepaald bloed. Hij kan daar zoveel doen. En als ik dan zie hoe blij hij daar is, met zijn maat Thorben, dan doet mij dat ook wel goed. Maar ik kan daar niet te veel naar kijken. Dat raakt me."