Arno Brok wil versoepeling voor horeca en cultuur: "Het evenwicht is weg"

Brok vindt vooral dat het landsbestuur te weinig debatteert over de cultuursector. "Het belang van cultuur en een vitaal cultuurbeleid ligt landelijk te weinig op tafel. Dat is echt niet goed. Want cultuurbeleid zegt echt iets over de beschaving van de samenleving. Het is de humus voor de maatschappij."

Zorgen over cultuur

Het nieuwe kabinet heeft cultuur niet meer bij een minister, maar bij een staatssecretaris ondergebracht. Daardoor is Brok er bang voor dat cultuur minder aandacht krijgt in de Trêveszaal. Brok is wel blij dat er meer diversiteit in het kabinet zit. "Onze Aukje de Vries zit er ook in. En mensen van buiten de politiek. Dat is een goede zaak."