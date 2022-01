Versoepelingen coronaregels vanaf vandaag | Landelijke horeca-acties voor opening van de sector

Commissaris van de Koning Arno Brok vindt dat het evenwicht tussen de coronamaatregelen weg is. "Er is langzamerhand een disbalans. Wij leven in een rijk land en hebben het goed, maar dit duurt al bijna twee jaar", zei Brok vrijdag in It Polyburo bij Omrop Fryslân. De commissaris wil met name meer ruimte voor de horeca en cultuur.

"Er is niet alleen het belang van de gezondheidszorg, maar ook in dat van het onderwijs, de economie, de cultuur. Het is niet meer in balans, nog los van wat het psychisch met mensen doet", zegt Brok. De commissaris kan zich dan ook vinden in het het statement dat de noordelijke burgemeesters woensdag met elkaar naar buiten brachten. Zij pleiten voor meer evenwicht tussen coronamaatregelen.