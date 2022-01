Friesch Paarden-Stamboek is er klaar voor: drie dekhengsten de oceaan over

"Er wordt wel over gesproken", zegt Akkerman. "Het is met name toevallig dat zij nu met drie tegelijkertijd gaan. Wel van verschillende eigenaren, maar het blijft bijzonder. De fokkerij is daar in trek." Volgens Akkerman is er flink wat animo vanuit het buitenland.

Erryt nog in actie

Van de drie is enkel Erryt te zien op de keuring. "Dedmer staat in quarantaine, Wylster is al onderweg en Erryt gaat zaterdagavond in quarantaine, dus die komt nog wel in actie op de keuring."