Vrouwen Heerenveen beginnen 2022 met doelpuntloos gelijkspel

In de eerste helft was Heerenveen de betere ploeg. De Friezen zetten hoog druk en kregen ook een paar goede kansen. Chimera Ripa was het dichts bij een doelpunt: ze raakte de lat.

Na de rust was Alkmaar wat beter. Dionne van der Wal bracht een paar keer goede redding. Zo bleef het 0-0.

Door het gelijkspel blijft Heerenveen voorlaatste. De ploeg heeft 11 punten na 13 wedstrijden.