Dit zijn de nieuwe maatregelen tegen het coronavirus

Wij zetten de nieuwe maatregelen hieronder op een rijtje. De regels gaan vanaf zaterdag in.

Onderwijs

De mbo's, hbo's en universiteiten mogen vanaf 10 januari weer open. Fysiek onderwijs is dus weer voor iedereen mogelijk.

Sport en cultuur

Alle sportactiviteiten en het beoefenen van kunst- en cultuur (denk hierbij aan zaken als muziek, toneel en dans) mogen weer. Dat geldt voor binnen- en buitenactiviteiten. Hierbij is publiek niet welkom.

Sportwedstrijden mogen binnen de eigen club. Bij sport- en cultuuractiviteiten binnen moeten mensen vanaf 18 jaar een coronatoegangsbewijs laten zien.

Winkels

Winkels mogen hun deuren weer openen tot 17.00 uur. Mensen moeten wel anderhalve meter afstand houden. Daarnaast moeten ze ook een mondkapje op. Ook mensen met een contactberoep kunnen weer beginnen. Zo gaan onder andere kappers en nagelstudio's weer open.

Essentiële winkels zijn open tot 20.00 uur. Die sluitingstijd geldt niet voor apotheken.

Bezoek

Vanaf zaterdag mogen mensen weer vier mensen van 13 jaar en ouder per dag thuis ontvangen. Dat waren er twee. Het advies is wel om maar bij één gezin per dag op bezoek te gaan.

Quarantaine en mondkapjes

De regels voor quarantaine en mondkapjes veranderen ook. Mensen moeten voortaan een medisch mondkapje op, geen stoffen mondkapjes meer. Er wordt geadviseerd om de kapjes overal op te doen waar geen anderhalve meter afstand kan worden gehouden.

Verder hoeven mensen die een boosterprik hebben gekregen niet meer in quarantaine als ze in contact zijn geweest met iemand die besmet was met het coronavirus. Dat geldt ook voor mensen die in 2022 al eens corona hebben gehad . Dit geldt niet voor mensen die klachten hebben, die moeten zich laten testen.

De horeca, bioscopen, museums en theaters blijven voorlopig nog dicht. Ook evenementen kunnen nog niet doorgaan.