Kappers weer open: "Zo heerlijk om weer eens van de klanten te horen, daar knappen wij van op"

Bij kapsalon Avenue in Gorredijk kan de vlag weer in top. Vrijdag knippen alle medewerkers elkaar, zodat ze er weer representatief uitzien op hun 'eerste' werkdag. "Ik zei tegen de dames: 'kom vandaag maar lekker', morgen kunnen we weer beginnen en dan staan wij er in ieder geval weer fleurig op. We zijn er klaar voor", vertelt Carla van der Meer, eigenares van de kapsalon.

'Deze lockdown was zwaarder'

De lockdown heeft diepe wonden geslagen bij de kappers en hun medewerkers. "Ik kan het eigenlijk niet omschrijven hoe zwaar het is om te moeten wachten op het nieuws dat je weer open mag." Van der Meer merkt aan haar medewerkers dat deze derde lockdown veel zwaarder was. Bij de vorige lockdowns lekte het eerder uit dat we weer open mochten, nu duurde het erg lang. De stress die dan door je lichaam gaat, dat is niet te beschrijven."

De kapster is natuurlijk erg blij dat de salon weer open mag, maar ook dat betekent zo nu en dan stress. "In principe weet ik pas vrijdagavond of ik zaterdag echt open mag. Sommige medewerkers hebben kinderen, die moeten dan opeens een oppas regelen. En ze moeten er ook weer staan voor de klanten, ook al hebben ze het de laatste vier weken zwaar gehad."

Mentale gezondheid

Zaterdag opent de kapsalon om zeven uur 's ochtends. De hele dag hebben klanten gebeld of er een plekje voor hen is. "Zo heerlijk om weer van de klanten te horen, daar knappen wij van op." Volgens Van der Meer is een knipbeurt krijgen ook heel goed voor de mentale gezondheid van de mensen. "Ze komen hier langs, kunnen ontspannen en vertellen hun verhaal. Daarna gaan ze weer met een mooi kapsel de deur uit. Dat doet een mens wat, helemaal tijdens een lockdown."

Ook al mogen kappers vanaf zaterdag weer open, Van der Meer is er nog niet gerust op. "We leven nog steeds in spanning: tot hoe laat mogen we openblijven? Moeten we nog eens sluiten? Financieel redt Van der Meer zich er wel mee, het gaat veel meer om het mentale aspect van de lockdown.

Van der Meer doet daarom een oproep aan de regering. "Ze moeten wat mij betreft stoppen met denken van lockdown naar lockdown en van persconferentie naar persconferentie. Wij, maar ook alle andere ondernemers, moeten weten waar we aan toe zijn."