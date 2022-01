Xavier Mous krijgt de voorkeur als eerste doelman bij sc Heerenveen

Erwin Mulder begon het seizoen als aanvoerder, maar liep eind september een gebroken duim op. Daarna heeft Mous hem prima vervangen. Dat is de reden dat Jansen na de winterstop voor Mous als eerste doelman kiest.

Jansen: "We vinden dat Xavier het keurig heeft gedaan, hij heeft een goede periode neergezet en dat willen we doorzetten. Voor Erwin geldt dat hij natuurlijk teleurgesteld is. Hij moet zich nu weer terug knokken"

Mulder wilde vrijdag geen reactie geven. Hij wil eerst in gesprek met Johnny Jansen.