Basisplaats voor nieuwkomer Joosten bij hervatting eredivisie

Assistent Pascal Bosschaart doet nu nog de gesprekken met de pers. Hij is blij dat De Jong er weer bij is: "Ja dat is superfijn. Henk deed op de achtergrond nog wel wat dingen maar hij kan er nu ook fysiek weer bij zijn. Dat is niet alleen heel mooi voor Henk, maar voor heel Cambuur."

Joosten kan direct spelen

De selectie van Cambuur staat er goed voor. Sambissa en Kallon zijn er niet. Zij spelen de Afrika Cup. Marco Tol komt terug van quarantaine, maar lijkt wel fit te zijn. Voor de rest zijn er geen problemen. Bosschaart: "Ja, de selectie staat er goed op. Ik denk dat we heel fit zijn. Ze geven iedere training honderd procent en dan ben je ook fit."

Cambuur heeft twee spelers aan de selectie toegevoegd. Verdediger Sekou Sylla kwam over van TOP Oss. Hij wordt als de toekomstige opvolger van Alex Bangura gezien. Patrick Joosten werd van FC Groningen gehuurd. Hij is linksbuiten en het lijkt erop dat hij tegen Sparta in de basis begint. "Je haalt een speler die direct moet kunnen spelen. Dus dat zou zo maar kunnen", zo zei Bosschaart.

Bosschaart ziet verder dat de sfeer in de selectie optimaal is. "Het is altijd fijn als je de eerste seizoenshelft fantastisch afsluit. En dat hebben wij gedaan."

Mysterieus Sparta

Over Sparta is weinig bekend. De Rotterdammers hebben een slechte eerste seizoenshelft gespeeld en staan op de zestiende plaats. Er zijn wel twee nieuwe spelers op Het Kasteel gekomen. Oud-Heerenveenspeler Younes Namli is gehuurd en Adrián Dalmau wordt overgenomen van FC Utrecht. Maar Cambuurtrainer Bosschaart weet verder weinig. "Sparta heeft in het geheim geoefend. ik weet niet eens tegen wie. Er is niet zoveel bekend. Dus dat is voor ons wat gissen. We bereiden ons voor op meerdere systemen."