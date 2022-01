Langzaamaan pakken Friese ziekenhuizen reguliere zorg weer op: de knieën eerst

In alle Friese ziekenhuizen werden de spoedoperaties nog wel uitgevoerd. Maar andere ingrepen konden niet doorgaan vanwege capaciteitsproblemen.

Knieën en heupen voorop

Nu er weer ruimte is, willen ze in het MCL in Leeuwarden als eerste aan de slag met orthopedische ingrepen, zegt woordvoerder Gerard Akkerman: "Het vervangen van knieën en heupen staat voorop. Dat is waar we snel in kunnen opschalen."

Er wordt met name gekeken naar medische urgentie: "Onze artsen en specialisten gaan de wachtlijsten door en kijken naar de mensen met de ernstigste klachten."

Het blijft nog spannend

Andere ingrepen, zoals mensen die een maagverkleining willen hebben, kunnen nog niet worden ingepland. "Wanneer we daarmee beginnen, kan ik nog niet zeggen", zegt Akkerman. "Wij hopen zo snel mogelijk. Iedere mogelijkheid die er is, proberen we in te vullen om mensen te helpen. Maar het moet wel kunnen."

Het blijft ook nog spannend, zegt Akkerman. In het ziekenhuis hadden ze de hoop dat het aantal coronapatiënten sneller zou dalen dan nu het geval is.