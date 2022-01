Alzheimeronderzoek klaar: Dirk Baron maakte belangrijke uitkomsten mogelijk

De inzamelactie van Dirk Baron was essentieel voor het onderzoek, vertelt Boon. "Dirk Baron had ons benaderd omdat hij zelf de ziekte van Alzheimer had en hij besloten had dat hij zo niet verder wilde. Hij wilde ook nog iets goeds met deze ziekte doen."

Dirk Baron wilde zich inzetten tegen de ziekte

Baron wilde graag zijn hersenen doneren. "Daar waren wij hem heel dankbaar voor, maar we zeiden ook dat het wel heel waardevol was om iemand ook tijdens het leven nog te zien. Want dan kunnen we dat linken aan wat we kunnen zien onder de microscoop."

Vier dagen voor zijn dood kwam Baron naar het Alzheimercentrum Amsterdam. "Daar heeft hij veel onderzoeken ondergaan, waaronder een MRI-scan van de hersenen. Vier dagen later overleed hij en toen hebben we weer zo'n MRI-scan gemaakt. Daarmee konden we voor het eerst in de hele wereld bekijken wat het verschil is."