Leeuwarder hoogleraar Van den Berg voor de VVD naar Eerste Kamer

De VVD heeft twaalf zetels in de senaat, maar twee leden van de Eerste Kamer-fractie hebben een functie gekregen in het nieuwe kabinet: Eric van der Brug is staatssecretaris voor asiel en migratie. Micky Adriaansens minister van Economische Zaken.

Op en neer tussen Leeuwarden en Den Haag

Van den Berg werd in 1980 in Angerlo (Gelderland) geboren. Hij is nu een halve Leeuwarder: buiten coronatijd reist hij voor zijn werk als hoogleraar bij Campus Frsyslân tussen Leeuwarden en zijn officiële woonplaats Den Haag. Van den Berg is prof. dr.

Bij Campus Fryslân is Van den Berg gespecialiseerd in politiek en bestuurskunde. Hij heeft zich ook bezig gehouden met de verhouding tussen stad en platteland.

Wetgeving in de regio

In de functie van Eerste Kamerlid wil Van den Berg extra aandacht hebben voor hoe de wetgeving in Den Haag uitpakt in de regio. Hij zal één dag per week minder werken in Leeuwarden, zodat hij op dinsdag de bijeenkomsten van de Eerste Kamer kan bijwonen.

Van den Berg is op dit moment het vierde 'Friese' Eerste Kamerlid, naast Joop Atsma (CDA, uit Surhuisterveen), Tineke Huizinga (CU, uit Heerenveen), Peter van er Voort (D66, uit Boksum) en Ferd Crone (PvdA, nu Haarlem, eerder burgemeester van Leeuwarden). Gerben Gerbrandy uit Gauw hield eind 2020 op als senator voor de Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF).