Nieuwjaarsrevanche: Doezumers in de cel na gestolen Kameleonboot Terherne

Het ging om de enige, echte Kameleonboot, die ook voor de films van Steven de Jong is gebruikt. De boot stond op een trailer, maar was ineens verdwenen.

"Zoiets is al wel eens eerder gebeurd", vertelt directeur Nop de Graaf van het Kameleondorp. Dat was in 2017. "Dus wij dachten wel: we wachten even tot het nieuwe jaar. Maar je maakt je wel zorgen, want het is de boot van de films. Die zijn heel bekend."

Zorgen om de Kameleonboot

Bovendien heeft het Kameleondorp allerlei plannen met de boot. "Die vaart eigenlijk niet meer zo goed, hij is al aardig op leeftijd. Daarom willen wij de boot bij ons voor de ingang van de Kameleonboerderij. Daar kan hij een prachtige plek krijgen", denkt De Graaf.