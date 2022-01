Besmettingen onder jongeren lopen snel op, 'boostereffect' zichtbaar bij 60-plussers

In de afgelopen week heeft de GGD in Fryslân 6.131 positieve testen vastgesteld, tegenover 3.567 positieve gevallen in de eerste week van 2022. De stijging is in bijna elke leeftijdsgroep terug te zien, behalve bij de 60-plussers.

'Boostereffect'

GGD Fryslân durft bij deze groep nu te spreken van een 'boostereffect'. De groep 60-plussers is volgens de GGD grotendeels opnieuw gevaccineerd en het boostervaccin is inmiddels ook werkzaam.

De stijging van het aantal besmettingen ligt dan ook bij andere leeftijdsgroepen. Met name in de groepen van 12-18 jaar en 18-30 jaar ziet de GGD veel nieuwe besmettingen. In de eerste groep werden de afgelopen week bijna 80 procent meer besmettingen vastgesteld dan een week geleden, bij de groep fan 18 tot 30 jaar gaat het om een stijging van 67 procent.

Miljoenste prik

Sinds deze week kan op elke Friese vaccinatielocatie zonder afspraak een prik gehaald worden. GGD Fryslân heeft deze 37.742 boosterprikken gezet, daarmee kom het totale aantal prikken op 1.023.521. De GGD heeft inmiddels bijna 268.000 boosterprikken gezet.