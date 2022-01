Jongeren in de knel door lockdown: de verhalen van Daan, Rick, Annemarie en Marin

Daan is 16 jaar. Hij maakt er ieder dag weer het beste van, want anders word je ook maar meegesleurd in negativiteit. Maar toch, wat mist hij dat fysieke contact. Een goed gesprek, met een grote groep rondhangen, familie.

In jongerencentrum Place2B in Drachten is hij een potje aan het poolen met zijn vriend Rick. Daan is vorig jaar blijven zitten op school, omdat hij door alle online lessen de stof niet goed begreep. Voor dit schooljaar heeft hij ook niet al te veel hoop.

Zijn moeder wil niet dat hij een mondkapje op heeft en dus kan hij geen fysieke les krijgen. Hij mist zijn vrienden en wordt soms geeneens ingebeld voor online les. Ook vertelt hij dat hij heeft geëxperimenteerd met middelen om de leegte van de lockdown op te vullen.