Cultuursector teleurgesteld: "Cultuur lijkt hier altijd het ondergeschoven kindje"

Dat is althans wat bronnen in Den Haag zeggen tegen landelijke media. Toch heeft Mirjam Pragt van de Museumfederatie Fryslân de hoop nog niet opgegeven. "Ik hoop dat ze zich nog bedenken", zegt ze. "We zijn er zo goed op ingericht om met bijvoorbeeld reserveringen te werken. We kunnen precies voldoen aan wat er verlangd wordt."

Het dicht blijven van de cultuursector is niet alleen slecht nieuws voor musea, maar ook voor podiumkunsten. "We hadden er al een beetje rekening mee gehouden", zegt Wiebren Buma van Cultuur Kwartier Sneek.

Twee weken nodig

En omdat ze er al niet op rekenden, zouden ze er ook nog niet zomaar klaar voor zijn. "De artiesten zijn er nog niet klaar voor, het publiek heeft de afgelopen maanden eigenlijk geen kaartjes gekocht. We hebben een week of twee nodig om weer 'up and running' te zijn."

Wat Buma betreft zou de cultuur wel open moeten. "Sportbeoefening kan open, waarom cultuurbeoefening dan niet? Want het is niet alleen belangrijk om het lichaam gezond te houden, maar ook de geest."