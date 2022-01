UNIS Flyers krijgt gelijk in zaak-Pitkänen: zes punten terug

De zaak ging over het opstellen van de Fin Riku Pitkänen. Volgens de BeNe-league had Pitkänen niet mogen spelen, volgens Flyers wel.

Het meningsverschil heeft te maken met de zogeheten 'studentimport'. Buitenlandse hockeyers die in Nederland studeren, mogen hier voor ijshockeyclubs uitkomen. De BeNeLeague ziet Pitkänen echter niet als een student, omdat hij met een stage zijn studie afrondt.

Flyers zei dat de club van de nationale bond te horen had gekregen dat Pitkänen aan alle voorwaarden voldoet en dus voor de club mocht spelen. Dat zegt de tuchtcommissie nu ook.

Zes punten terug

Het betekent dat de twee wedstrijden waarin Pitkänen had meegedaan en die Flyers won (2-1 tegen Den Haag en 7-3 tegen Geleen) niet meer als reglementaire verliespartijen van 0-5 gelden.

Door de uitspraak krijgen de Flyers er dus zes punten bij. De club klimt daarmee ook naar de vierde plek in de BeNe-league.

Dit weekend twee keer tegen Geleen

Pikant detail is dat Flyers dit weekend twee keer tegen Geleen speelt. Zaterdag is dat in de halve finale van de beker. Als Flyers verliest, is zondag het beslissende bekerduel (best-of-three). Bij winst zaterdag spelen de clubs zondag ook tegen elkaar, maar dan voor de competitie.