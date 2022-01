Vanavond eerste coronapersconferentie nieuwe kabinet

In dit liveblog melden we het laatste nieuws over het coronavirus:

Haagse bronnen melden versoepelingen voor winkels, onderwijs en sport, maar niet voor de horeca en cultuursector;

Het nieuwe kabinet houdt om 19.00 uur een coronapersconferentie, die is te volgen op onze website en app;

GGD Fryslân opent een nieuwe testlocatie in Sondel;

In Fryslân zijn donderdag 715 nieuwe besmettingen en één sterfgeval geregistreerd;

Ziekenhuizen keren langzamerhand terug naar reguliere zorg.

Dit liveblog is ek yn it Frysk te folgjen.