Landelijk 35.521 nieuwe coronabesmettingen | Vanavond coronapersconferentie

"De landelijke gedachten van het RIVM is dat het straks overal de dominante variant is", zegt GGD-directeur Margreet de Graaf over de omikronvariant. De variant ging naar alle waarschijnlijkheid al langer rond in Fryslân, maar was afgelopen week nog niet officieel vastgesteld in Fryslân.

Inmiddels wel, zegt De Graaf: "Dat doen wij niet zelf, wij sturen het op. En in de monsters van eind december is het wel gevonden. Je ziet ook een enorme groei van besmettingen, daar blijkt wel uit dat omikron groter wordt. Maar of delta al weg is weten we natuurlijk niet."