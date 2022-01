Alpineskiër Carsten Nienhuis (18) heeft tegenslag op weg naar Olympische Spelen

"Mijn hele leven draaide om de sport en dat is nu wel anders. De val was echt een klap. In letterlijke zin, maar zeker ook mentaal. Toen ik thuis kwam en niks deed, ging ik over dingen nadenken. Je moet niet te negatief worden, want dat helpt niet. Het is het risico van de sport."

Toch gelooft hij nog steeds in zijn kansen om zich te plaatsen voor de Spelen. "Mijn doel was de Olympische spelen in 2026. Dat is nog steeds het doel en ik denk ook het me gaat lukken. Deze blessure is een tegenslag, maar ik heb er alle vertrouwen in dat het goed gaat komen."