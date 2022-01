Werk aan haven en waterfront Oudega (Sm.) begint na 55 jaar van overleg

Later komt er ook nog een nieuw meer van zo'n 50 hectare aan de zuidkant van het dorp. Het gaat om een investering van in totaal 18 miljoen euro van gemeente, provincie en Wetterskip Fryslân.

Dorpsbelang Oudega rekent erop dat alle veranderingen zullen zorgen voor meer dynamiek, meer toeristen en ook meer inwoners.

Al meer dan vijftig jaar over gesproken

Over plannen voor een grotere en mooiere haven wordt in het dorp al meer dan vijftig jaar gesproken, maar eerdere plannen kwamen niet van de grond. Voorzitter Meindert de Boer van dorpsbelang is dan ook blij dat de aannemer volgende week begint met het werk aan haven en waterfront.