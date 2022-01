FrieslandCampina op lijst Milieudefensie met meest vervuilende bedrijven

Naast FrieslandCampina gaat het bijvoorbeeld om bedrijven als Tata Steel en Unilever. Milieudefensie doet een oproep aan de bedrijven om hun CO2-uitstoot terug te dringen.

Melkveehouders verbaasd

Dat FrieslandCampina op de lijst met vervuilende bedrijven staat, verbaast melkveehouders. Ook Harm Wiegersma, voorzitter van de melkveehoudersvakbond snapt er niets van: "FrieslandCampina loopt voorop met verduurzamen. Ze hebben zich geconformeerd aan internationale doelstellingen."

Wiegersma zet daarom zijn vraagtekens bij het rapport. "Het lijkt erop dat ze in iedere sector een groot bedrijf hebben uitgezocht en dat ze die te grazen willen nemen. Dat vind ik in onze sector niet terecht."

Volgens Wiegersma is de agrarische sector al volop bezig om duurzamer te worden. "Wij doen er alles aan om zo slim mogelijk te boeren. Dat houdt wel in dat het een proces is dat tijd vraagt, maar er zijn al flink wat stappen gezet."