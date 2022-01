Ismaël Lotz (46), filmmaker en oud-cameraman Omrop Fryslân, overleden

In 2018 werd bij Lotz longkanker vastgesteld. Dat zette zijn leven op zijn kop. Voor RTV Noord legde hij zijn leven met kanker vast in vlogs, onder de naam 'Lotz Leeft!'.

Lotz werkte bij de Omrop onder andere mee aan de dramaseries Baas Boppe Baas en De Koers. De laatste jaren was hij succesvol met eigen filmproducties, ook in het buitenland. Zo won hij een prijs op de Los Angeles Film Awards met de speelfilm Who is Alice.