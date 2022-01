Penningmeester van oudervereniging basisschool in Sint Nicolaasga verduistert 23.000 euro

Ze gaf donderdag op de zitting toe dat ze vanaf eind 2016 in ongeveer drie jaar tijd meer dan 23.000 euro van de oudervereniging had verduisterd. De vrouw had financiële problemen en had het geld voor zichzelf gebruikt. De fraude kwam aan het licht toen de basisscholen De Beuk en De Brêge fuseerden.

Verkeerde keuze

"Ik heb gewoon een hele verkeerde keuze gemaakt", zei de vrouw. Ze schaamt zich en liet weten dat ze schoon schip wilde maken. De reclassering vond dat ze een behandeling moet ondergaan en dat er onderzoek moet worden gedaan naar de onderliggende psychische klachten. Dat advies nam de rechter over.

De vrouw moet ook meewerken aan schuldhulpverlening. Het geldbedrag moet ze terugbetalen. De opgelegde straf is gelijk aan de eis van de officier van justitie.