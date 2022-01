Leerlingen paardenklas in Sneek volgen paardenkeuring op de voet

Grote namen in de paardenwereld als Klaasje Lantinga, Nadia den Hollander en Hendrik Eppinga hebben in hun eigen middelbareschooltijd op dezelfde school in Sneek gezeten. Voor docent Nienke Schrale was dat de reden om uit te zoeken of er op de school ruimte was voor het vak 'paard'. En dat was er.

Dit schooljaar zijn ze begonnen met 22 leerlingen, 21 meiden en 1 jongen. Zij krijgen vier uur in de week praktijk en theorie over het paard, paardenverzorging en paardrijden. Er zijn vier paarden en er is een buitenbak op school voor de praktijklessen. Verder komen gastdocenten er een les geven.