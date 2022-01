Burgemeester Agricola doet aangifte na lekken integriteitsonderzoek

Dat staat in het raadsvoorstel dat over een kleine twee weken wordt behandeld door de gemeenteraad van Dantumadiel.

In het raadsvoorstel over de integriteit van het handelen van gemeenteraadsleden in het proces rondom de Woudhof is te lezen: ""Het schenden van de geheimhouding door het lekken van de rapportage naar (een journalist van) de Leeuwarder Courant vind ik onacceptabel en beschouw ik als een dieptepunt in dit gehele proces."

"Het frustreert een zorgvuldig proces, het is een ernstig strafbaar feit en het tast ook de betrouwbaarheid en integriteit van de overheid aan. Ik ga hiervan dan ook aangifte doen bij de Rijksrecherche", schrijft Agricola.

Na de behandeling in het presidium op dinsdag is op woensdag de geheimhouding van het integriteitsonderzoeksrapport afgegaan. Deze is dan nu ook openbaar.