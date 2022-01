Vrouw (44) die dacht dat ze met Channing Tatum chatte verdacht van witwassen en fraude

De vrouw kreeg in 2018 145.000 euro op haar rekening. Dat geld had ze meteen doorgesluisd naar de spaarrekening van haar zoon en de spaarrekening van haar ouders. Ze heeft een bijstandsuitkering en had het aan de gemeente door moeten geven.

Naast dat ze zich schuldig had gemaakt aan steunfraude, vond de officier van justitie ook dat de vrouw uit Terwispel het geld had witgewassen.

Channing Tatum

De vrouw zei dat ze op het internet contact had gekregen met de bekende Amerikaanse acteur Channing Tatum. Die zou de indruk hebben gegeven dat hij haar wilde helpen met haar financiële problemen.

Toen ze bepaalde gegevens had gedeeld, zou ze zijn bedreigd en zijn gedwongen om mee te werken. Ze had een paar keer geld overgemaakt tot de 145.000 werd gestort.

Japans bedrijf

Het geld was afkomstig van een internationaal farmaceutisch bedrijf uit Japan. Criminelen hadden de mail van een medewerker van een Nederlands bedrijf gehackt en een vervalste factuur naar het Japanse bedrijf gestuurd.

De betaling kwam terecht op de bankrekening van de verdachte. Op de zitting paste de vrouw haar verklaringen steeds aan. "U verklaart steeds wat anders", zei de voorzitter van de rechtbank.

Boot verkopen

De officier van justitie concludeerde dat wat er echt was gebeurd waarschijnlijk nooit duidelijk zal worden. Het Japanse bedrijf heeft het volledige bedrag teruggekregen, op ruim 13.000 euro na. Het ontbrekende geld werd aangevuld door de ouders van de verdachte, die moesten hun boot verkopen.

De rechtbank doet op 27 januari uitspraak.