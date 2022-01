HEA! Jenso Paulusma is de eerste Hea!-baby

In 2003 stapte een cameraploeg van Hea! het erf van Sytse Paulusma in Jirnsum op. Zijn vader was er als de kippen bij: er moest een vrouw voor Sytse komen. En rap een beetje, want anders zouden er later geen boeren meer zijn. Akkeneel zag de uitzending en schreef Sytse een kaart. Ze trouwden in 2006. Hun zoon Jenso (15) is zodoende de eerste officiële Hea!-baby!