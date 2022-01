20 jaar HEA! Iedere donderdag Hea-rinneringen

Was het in het begin de nieuwsgierigheid van redactie, verslaggevers en cameramensen die de onderwerpen bepaalde, al snel wisten Friezen de redactie te vinden met tips over bijzondere mensen, dieren, hobby's, locaties en gebeurtenissen. Er kwamen series met onder andere namen van huizen, 'wat ligt er op het nachtkastje' en 'van wie ben je er één'.

Goeie!

Een vaste en populaire rubriek werd al snel 'Goeie!', vaak gevolgd door de vraag: "Wat bent u aan het doen?" Verslaggevers en cameramensen reizen op de bonnefooi de provincie in en maken een praatje met allerlei mensen die ze onderweg tegenkomen. Dat levert kleine portretjes op van gewone mensen, maar ook vaak met een bijzonder verhaal.

Boer Frâns, de paus van Leeuwarden en cafébaas Jolke

Inmiddels is Hea! een niet meer weg te denken programma in Fryslân dat elke Fries wel kent of weleens kijkt. Sommige mensen die door Hea! geportretteerd zijn, zijn bijna BF'ers geworden. Denk aan de eigenzinnige boer Frâns uit De Westereen, de kleurrijke Paus van Leeuwarden of de markante en inmiddels overleden cafébaas Jolke Nijenhuis uit Terwispel. Zijn uitspraak 'Lekker, lekker, lekker!' is een vaste uitdrukking geworden bij het drinken van een flesje bier.