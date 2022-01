Schoonmaakbedrijf Leeuwarden wacht cao-datum niet af en verhoogt jeugdlonen nu al

De sector zit te springen om personeel. "Eigenlijk is het elke dag een uitdaging", zegt Peter Oosterloo. De directeur facilitair van Nivo in Leeuwarden is blij dat de cao-lonen omhoog gaan en het weer aantrekkelijker wordt om schoonmaker te worden.

De loonsverhoging gaat officieel in op 1 april. Het bedrijf van Oosterloo heeft de verhoging al op 6 december ingevoerd en dat heeft een reden. Ze willen daarmee ook jongeren binnenhalen die met de coronasluiting niet meer in de horeca kunnen werken. "Nu is het moment met de lockdown en de gesloten scholen om aantrekkelijker te zijn als werkgever. Ze hoeven bij ons niet te knokken om een paar procent", zegt Oosterlo.

De extra kosten worden niet doorberekend aan de opdrachtgevers. Oosterloo: "Er is altijd een jaarlijkse inflatiecorrectie. En bovendien, dit is een investering van onze organsisatie."