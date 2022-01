Huizenprijzen stijgen nog steeds, maar NVM ziet lichtpuntjes voor kopers

De prijzen van huizen in Fryslân stegen in het laatste kwartaal van 2021 met 4 procent ten opzichte van de drie maanden daarvoor. Vergeleken met dezelfde periode een jaar geleden zijn de prijzen met 23 procent gestegen.

Een huis in Fryslân kostte in de laatste drie maanden van 2021 gemiddeld 334.000 euro. Landelijk ligt dat nog een stuk hoger: 438.000 euro. Van alle verkochte huizen ging 74 procent boven de vraagprijs weg.

Er zijn in die periode 1.265 huizen verkocht in Fryslân. Een jaar eerder waren dat in dezelfde periode nog 21 procent meer, maar in het derde kwartaal van 2021 waren het er weer minder.