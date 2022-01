Zwemlessen voor scholieren mogen weer: "Belangrijk in waterrijke omgeving"

Dat de zwemlessen worden gegeven is belangrijk, legt Wouda uit. "Het is van groot belang in een waterrijke omgeving dat de kinderen zwemdiploma's kunnen halen. We gaan straks weer richting de zomer, wanneer kinderen buiten spelen en naar het strand gaan. Dan is het belangrijk dat ze hun vaardigheden kennen."

Valse start

Wouda is nog maar net begonnen als beheerder in het zwembad. "Het is een beetje een valse start. In het sporthart van Workum en dan zo rustig nog allemaal. Maar dat heb ik niet in de hand."