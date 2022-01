Buma over oproep aan Den Haag: "Geen protest, maar signaal afgeven"

"We hebben nu vier weken lockdown gehad", zegt burgemeester Sybrand Buma van Leeuwarden. In een oproep vragen verschillende gemeentes aan de regering om te zien hoe de effecten van de maatregelen beter verdeeld kunnen worden.

Signaal

"Volgens mij begrijpen de mensen wel dat de lockdown nodig was, maar we zien wel dat de grens bereikt is. Dat signaal willen de noordelijke gemeenten willen geven aan Den Haag."

De lockdown die nu geldt doet bij de meesten meer pijn dan eerdere lockdowns, merkt ook Buma. "De meeste ondernemers gingen er niet met een goede positie in. En dat geldt voor ondernemers, maar ook de detailhandel, horeca en de cultuursector."

Enige land in Europa

Bovendien is de verhouding soms wat zoek. "Je kunt op wintersport, je kunt naar Antwerpen. We zijn momenteel het enige land in Europa met zo'n harde lockdown. De omicronvariant is wel veel besmettelijker dan de eerdere varianten, maar in het buitenland zien we ook dat de druk op de ziekenhuizen minder hoog is dan in eerdere periodes. "