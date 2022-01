Hoger waterpeil voor betere natuur: "Wat vaker schommelen"

Schaper kreeg al wat reacties van mensen die zagen dat het hoog stond en zich zorgen maakten. "Daar houden we ook rekening mee. Maar een niveau van -0,38 is niet heel raar. Met hoogwatersituaties beschouwen we -0,32 als reden tot zorg. Dit valt nog binnen de bandbreedte."

Onveilig zal het niet worden. "We laten het er niet op aankomen. Ik houd al de hele week het weer goed in de gaten: wanneer begint de wind een grotere rol te spelen? Vanaf zondag op maandag is er wat meer wind op komst, maar daarna is weer rustig. Het zijn heel uitzonderlijke weersomstandigheden, daarom durven we het aan."

Vaker schommelen

De natuur zal niet van de ene op andere dag laten zien dat het profiteert van de hogere waterstand. "We doen dit voor de langere termijn. Vorige week was het waterpeil al wat aan de hoge kant. En dit doen we er nu bij. Dan hebben we twee weken lang hoog water. We gaan wat vaker schommelen."